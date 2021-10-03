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Двоє українців померли через непідтверджені причини на суховантажі у Бангладеші

Причиною смерті одного з них міг бути серцевий напад.

Двоє українців померли через непідтверджені причини на суховантажі у Бангладеші
Фото: denizhaber.com

Двоє українців померли через нез'ясовані причини на суховантажі, який прибув у бангладеський порт Читтагонг з Єгипту.

Про це пише denizhaber.com.

“За даними місцевих джерел, 30 вересня два українські моряки на борту суховантажу AP ASTAREA, пришвартованого біля стоянки в Читтагонзі, загинули один за іншим без видимої причини і хвороби”, – йдеться у повідомленні.

Місцеві фельдшери повідомили, що причиною смерті одного з них, найімовірніше, став серцевий напад. Водночас медики встановили, що у загиблих моряків не було симптомів коронавірусу.

Тіла відправили на розтин.

Судно під прапором Маршаллових островів прибуло на місце якірної стоянки в Читтагонзі 19 вересня.

Нагадаємо, 29 вересня поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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