Україна просить Грузію пустити до Саакашвілі консула, – МЗС

Українська сторона звернулася із запитом на відвідання затриманого Міхеіла Саакашвілі українським консулом задля надання йому правової допомоги.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі Lb.ua.

Він розповів, що сьогодні, 2 жовтня до Міністерства закордонних справ запросили тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурія.

Дипломат поінформував про обставини затримання Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Україна наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі. Водночас у МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Нагадаємо, раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, Саакашвілі на батьківщині загрожує щонайменше шестирічний тюремний термін. Три судові інстанції заочно визнали експрезидента винним у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі і у справі про вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гиргвліані,засудивши його до шести років позбавлення волі.

Саакашвілі також є фігурантом справи про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу "Імеді" і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника "Імеді" Бадрі Патаркацишвілі.

Ці справи ще перебувають в стадії розгляду в Тбіліському міському суді.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.