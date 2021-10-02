У разі потреби Білорусь перетвориться в єдину військову базу з Росією, – Лукашенко

"Для того, щоб протистояти вашій агресії, якщо раптом ви на це зважитеся або окремі сусідні держави".

У разі потреби Білорусь перетвориться в єдину військову базу Білорусі та Росії.

Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю телекомпанії CNN, пише БЕЛТА.

Лукашенка запитали щодо російських військових об'єктів на території Білорусі та чи не перетвориться країна в західний форпост Росії.

“Якщо потрібно буде, то Білорусь перетвориться в єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу. Для того, щоб протистояти вашій агресії (Заходу, – ред), якщо раптом ви на це зважитеся або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти”, – заявив він.

Лукашенко наголосив, що Білорусь вже давно є форпостом Союзної держави Білорусі і Росії. “У нас створена на цьому західному напрямку фактично єдина армія. Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо”, – сказав він.

“Що стосується баз. Ну ви мене взагалі дивуєте. Ви що не знаєте або НАТО не знає, які у нас бази іноземних держав? У нас немає жодної бази ніякої держави, зокрема Росії. Крім двох, можна сказати, цивільного призначення. Це база з радянських часів для раннього виявлення пуску ядерних ракет з вашої території. і друга база – зв'язку, за допомогою якої російські Збройні Сили здійснюють зв'язок зі своїм флотом в Атлантиці. Ось і всі бази. Там загалом, напевно, 30-40 чоловік служать. Наших людей. Там два-три російські офіцери, решта – наші військовослужбовці. Більше ніяких баз тут немає”, – додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що в Україні створюються навчально-тренувальні табори, діяльність яких спрямована проти Білорусі.