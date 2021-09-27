Лукашенко звинуватив Україну в відкритті "нового фронту" проти Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що в Україні створюються навчально-тренувальні табори, діяльність яких спрямована проти Білорусі.

Про це він сказав у понеділок, 27 вересня, під час наради з силовиками, коментуючи "проблеми з обороною" Білорусі.

"Та в Польщі, де не глянь, ясно ж, що не проти Німеччини розгортаються ці війська. Притому іноземних держав, перш за все США. Ми бачимо, як Литва лізе в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачів - там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", - цитує Лукашенка його пресслужба.

На його думку, про це свідчить, зокрема, нещодавня заява СБУ про схрон зі зброєю недалеко від Білорусі.

"Якщо ці схованки для заходів на території України, то їх не треба тягти до нашого кордону. Вони б сховали десь в іншому місці. Ясно, ми бачимо ознаки непристойних дій у відношенні Білорусі", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі було поставлено на паузу восени 2020 року у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів президента та придушенням мирних протестів.