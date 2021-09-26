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В Ісландії повідомили результати виборів: вперше у Європі жінок-депутатів буде більше

Правлячі партії зберегли свою більшість. 

В Ісландії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах, до Альтингу прорвалися 8 політичних сил.

Про це пише lefigaro.fr та ruv.is.

Правлячі партії зберегли свою більшість. Коаліція отримала 37 з 63 місць, – як і на початку роботи попереднього законодавчого органу країни.

Переможцем виборів стала правоцентристська Прогресивна партія з коаліції – вона отримала на 5 місць більше, загалом 13, наростивши свою підтримку. Найбільше мандатів матиме Партія незалежності, яка підтримує інтереси бізнесу – 16 місць.

Фото: ruv.is

Водночас партія лівого захисника навколишнього середовища, прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір втратила три місця, отримавши 8 мандатів.

Цікаво, що вперше в історії країни у парламенті буде-більше жінок-депутатів, аніж чоловіків – 33 проти 30.

Це перший прецедент загалом для всієї Європи. Так, у Швеції ця цифра становить 47% місць.

Додамо, парламент Ісландії вважається одним з найдавніших діючих парламентів у світі – він працює з 930 року, за винятком перерви у ХІХ сторіччі, хоча неофіційні засідання у той час в Альтингу проводилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до законодавчого органу Ісландії можуть увійти рекордні дев'ять партій, що відповідно ускладнить досягнення спільних позицій з таких ключових тем, як зміна клімату і охорона здоров'я.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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