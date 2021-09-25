Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі

Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розізлив польських посадовців, розкритикувавши намір Польщі побудувати новий гігантський аеропорт в околицях Варшави.

У середу, 22 вересня, на сайті Onet вийшло інтерв'ю з О'Лірі, в якому він називає флагманський мегапроєкт уряду Польщі божевільним і дурним. На думку гендиректора Ryanair, Польщі варто було б інвестувати гроші в покращення існуючих аеропортів, а будувати новий.

Аеропорт CPK (Centralny Port Komunikacyjny) з залізничною станцією хочуть збудувати неподалік від столиці Польщі. Очікується, що на перших порах він зможе обслуговувати до 45 млн пасажирів на рік, а в перспективі стане одним з найбільших у світі і поступатиметься тільки Атланті.

У відповідь на критику О'Лірі в CPK опублікували заяву, де проєкт названо "добре продуманою інвестицією, вигідною для польської економіки, але не обов'язково - для ірландського перевізника". В ній зазначається, що Ryanair використовує менші аеропорти, але інтереси Польщі та її головної авіакомпанії LOT полягають у створенні великого єдиного хаба.

В Ryanair на це відповіли заявою про те, що Польща "викидає 30 млрд злотих (6,5 млрд євро) на піщаний замок казна-де". Авіакомпанія порівняла проєкт з "інвестуванням у біткойн чи будь-яку іншу схему Понці".

Після цього генеральний директор CPK Міколай Вільд особисто розкритикував Ryanair. Він заявив, що, на відміну від ірландської авіакомпанії, CPK ніколи не отримувала жодної незаконної державної допомоги. "Замість того щоб відмовлятися від CPK, польські платники податків могли б зекономити, припинивши субсидування рейсів Ryanair з регіональних аеропортів".

Na złodzieju czapka gore. @STH_Poland⁩ w odróżnieniu od Ryanair nie uzyskał nigdy nielegalnej pomocy publicznej. Zamiast rezygnacji z #CPK polscy podatnicy powinni zaoszczędzić, rezygnując z dotowania lotów Ryanair z portów regionalnych. https://t.co/2mSg7swB4q — Mikołaj Wild (@MikolajWild) September 24, 2021

Офіційний акаунт Ryanair відповів польською мовою, що авіакомпанія не отримала жодного злотого від польського уряду, тоді як CPK витрачає мільярди. В Ryanair заявили, що ці гроші краще витратити на лікарів та вчителів.

2️⃣Te miliardy mogłyby pomóc sfinansować straty PAŻPu w związku z Covid lub zostać wydane na polskie szkoły, szpitale, nauczycieli i pielęgniarki. Ryanair nie otrzymał ani złotówki od polskiego rządu ani od polskich podatników, podczas gdy CPK marnuje miliardy złotych. — Ryanair (@Ryanair) September 24, 2021

Нагадаємо, що до пандемії коронавірусу Ryanair був найбільшою авіакомпанією в Польщі за кількістю пасажирів.