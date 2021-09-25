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Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі

Майкл О'Лірі розв'язав словесну війну з польськими посадовцями.

Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Фото: twitter.com/STH_Poland

Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розізлив польських посадовців, розкритикувавши намір Польщі побудувати новий гігантський аеропорт в околицях Варшави.

У середу, 22 вересня, на сайті Onet вийшло інтерв'ю з О'Лірі, в якому він називає флагманський мегапроєкт уряду Польщі божевільним і дурним. На думку гендиректора Ryanair, Польщі варто було б інвестувати гроші в покращення існуючих аеропортів, а будувати новий.

Аеропорт CPK (Centralny Port Komunikacyjny) з залізничною станцією хочуть збудувати неподалік від столиці Польщі. Очікується, що на перших порах він зможе обслуговувати до 45 млн пасажирів на рік, а в перспективі стане одним з найбільших у світі і поступатиметься тільки Атланті.

У відповідь на критику О'Лірі в CPK опублікували заяву, де проєкт названо "добре продуманою інвестицією, вигідною для польської економіки, але не обов'язково - для ірландського перевізника". В ній зазначається, що Ryanair використовує менші аеропорти, але інтереси Польщі та її головної авіакомпанії LOT полягають у створенні великого єдиного хаба.

В Ryanair на це відповіли заявою про те, що Польща "викидає 30 млрд злотих (6,5 млрд євро) на піщаний замок казна-де". Авіакомпанія порівняла проєкт з "інвестуванням у біткойн чи будь-яку іншу схему Понці".

Після цього генеральний директор CPK Міколай Вільд особисто розкритикував Ryanair. Він заявив, що, на відміну від ірландської авіакомпанії, CPK ніколи не отримувала жодної незаконної державної допомоги. "Замість того щоб відмовлятися від CPK, польські платники податків могли б зекономити, припинивши субсидування рейсів Ryanair з регіональних аеропортів".

Офіційний акаунт Ryanair відповів польською мовою, що авіакомпанія не отримала жодного злотого від польського уряду, тоді як CPK витрачає мільярди. В Ryanair заявили, що ці гроші краще витратити на лікарів та вчителів.

Нагадаємо, що до пандемії коронавірусу Ryanair був найбільшою авіакомпанією в Польщі за кількістю пасажирів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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