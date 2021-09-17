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Ryanair запланувала агресивну експансію в Україні

"Ми станемо великим інвестором, коли вони приєднаються до "відкритого неба" Євросоюзу".

Ryanair запланувала агресивну експансію в Україні
Фото: atr.ua

Ірландський лоукостер Ryanair запланував агресивну експансію в Україні. За словами генерального директора авіакомпанії Майкла О'Лірі, вона почнеться після того як Україна приєднається до "відкритого неба" з Євросоюзом.

Про це пише Reuters.

"Один ринок, на який я б звернув увагу, - це Україна... Я б сказав, що ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до "відкритого неба" Євросоюзу", - сказав він.

Ryanair виконує рейси в Україну з 2018 року. Зараз авіакомпанія літає в п'ять українських міст, але може збільшити свою присутність до 12 аеропортів, які технічно готові до рейсів. На думку О'Лірі, пасажиропотік можуть забезпечити українські трудові мігранти. Крім того, раніше авіакомпанія заявляла про потенціал на внутрішньому ринку України.

"Думаю, це буде моделлю, до якої ми агресивно рухатимемося", - сказав О'Лірі.

Нагадаємо, перемовини про спільний авіаційний простір України та ЄС почалися ще у 2007 року. Його запуск дозволить усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якої точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу. 

Попереднє підписання угоди про відкрите небо відбулося ще 2013 року, але остаточне затвердження відклали через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Після виходу Великобританії з ЄС це питання було знято, і Євросоюз обіцяє підписати угоду про відкрите небо щойно буде документально зафіксовано той факт, що Велика Британія більше не є підписантом цього документа.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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