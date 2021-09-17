Голова БЕБ озвучив рівень зарплат в Бюро

Каже, буде співставна з ДБР.

Середній оклад співробітника Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде біля 40 тис. гривень. Це без врахування різноманітних надбавок.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова БЕБ Вадим Мельник.

"Від 40 тис. грн, це тільки посадовий оклад… Коли врахувати надбавки за вислугу і т.д., то люди зможуть отримувати 60-70 тис. грн. Це дуже гарна зарплата, і вона має мотивувати вдосконалюватися", - сказав він у відповідь на питання, яка буде заробітна плата співробітників Бюро.

Він додав, що БЕБ зацікавлено у прийомі на роботу фінансових та економічних аналітиків.

"Зараз думаю над тим, де взяти аналітиків. Гарні аналітики - це не спеціалісти з IT-аналізу, а фахівці, які здатні розуміти специфіку бізнес-процесів. Можливо, хтось із спеціалістів фінансового моніторингу. Зараз над цим працюємо. Хочу передбачити в штаті цивільних аналітиків", - додав він.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з 25 вересня, отримає повноваження податкової міліції (Державної фіскальної служби) та функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.