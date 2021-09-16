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АМКУ оштрафував Ощадбанк на майже 14 млн гривень за купівлю рибного ярмарку без дозволу

У банку заявили, що придбання складської нерухомості було "вимушеним заходом".

АМКУ оштрафував Ощадбанк на майже 14 млн гривень за купівлю рибного ярмарку без дозволу
Фото: Сергей Нужненко

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про накладення штрафу у розмірі 13 881 615 гривень на акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" за здійснення концентрації без дозволу Комітету.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Порушення полягало у набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд «Рибного ярмарку та комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ «Логістик центр «Скандинавія», без отримання обов’язкового дозволу Антимонопольного комітету", - йдеться в повідомленні.

При визначенні розміру штрафу Комітет врахував, що Ощадбанк не визнав факту вчинення порушення і перешкоджав розслідуванню.

"А саме - банк не співпрацював з органами Комітету, не сприяв з’ясуванню обставин справи, ігнорував необхідність надання відповіді на вимогу АМКУ, що надсилалася в рамках розслідування. Через таке перешкоджання розслідуванню збір доказів у справі тривав майже чотири роки", - зазначили в АМКУ.

В Комітеті нагадали, що законодавством не передбачено звільнення банківських установ від необхідності отримувати дозвіл на концентрацію (за виключенням ситуацій, передбачених пунктом 5 частини третьої статті 22 ЗУ "Про захист економічної конкуренції"). У той же час, Ощадбанк міг уникнути штрафу, вчасно отримавши дозвіл Комітету на концентрацію.

В Ощадбанку заявили, що придбання складської нерухомості було "вимушеним заходом, викликаним ризиком втрати іпотеки, що не була продана у виконавчому провадженні".

"Провадження було порушене проти недобросовісного боржника, який не виконував своїх зобов’язань за кредитною угодою. Банк надав детальні пояснення щодо цього АМКУ. Також Ощадбанк повідомив АМКУ про те, що боржник чинив значні перешкоди в реалізації його прав, а також продовжує в судовому порядку висувати до банку безпідставні вимоги. Це триває майже п’ять років. Цей позичальник попри борги перед Ощадбанком намагався стягнути з фінансового інституту значну суму коштів і фактично займається рейдерством. За таких обставин вкрай дивним є те, що АМКУ почав переслідувати державний банк за скаргою цього недобросовісного боржника і навіть зробив цього рейдера учасником справи", - йдеться в заяві банку.

У пресслужбі наголосили, що банк захищав свої права кредитора, а штраф становить "фантастичну суму" в порівнянні з сумою кредиту, наданого боржнику (більше 13%).

"Ощадбанк вважає таке рішення АМКУ вкрай шкідливим для всієї банківської системи, що завдає шкоди системі захисту прав кредиторів. Воно заохочує недобросовісних боржників не виконувати свої зобов’язання. Ощадбанк буде вживати всіх законних заходів для скасування цього рішення та припинення подібної згубної практики", - заявили в банку.

Нагадаємо, у квітні Антимонопольний комітет відкрив справу проти ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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