Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
ГоловнаЕкономікаБізнес

Держекоінспекція виписала "АрселорМіттал Кривий Ріг" рахунок на 457 млн гривень

Відомство має претензії до заводського шламонакопичувача.

Держекоінспекція виписала "АрселорМіттал Кривий Ріг" рахунок на 457 млн гривень
Фото: ukraine.arcelormittal.com

Держекоінспекція виставила металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" претензії на 456,7 млн гривень.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Держекоінспекція виявила на підприємстві незаконне розміщення шламу агломераційних цехів на одній із земельних ділянок, що не призначена для видалення таких відходів. Територія не обладнана системою відводу поверхневих стічних вод, по периметру відсутнє обвалування, відсутня інформація щодо гідроізоляції дна місця складування шламів. При цьому такі відходи містять у своєму складі оксиди заліза, важкі метали, які при потраплянні у ґрунт можуть спричиняти забруднення підземних водоносних горизонтів", - йдеться на сайті відомства.

Заводу запропонували добровільно компенсувати нанесені збитки, інакше гроші будуть вибивати в судовому порядку.

На сайті підприємства сказано, що платити воно не збирається.

"Шламовий майданчик підприємства – це радянський спадок, який отримав новий власник у 2005 році під час купівлі активу. «Криворіжсталь» мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило навколишньому середовищу. «АрселорМіттал Кривий Ріг» і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами на потужностях аглофабрики метвиробництва, не допускаючи надмірного накопичення відходів. На жаль, ситуація почала погіршуватися цього року, поки аглофабрика простоювала, а підприємство впродовж п’яти місяців очікувало дозволу на її роботу від держорганів", - йдеться в повідомленні.

"АрселорМіттал" готовий відстоювати свою правоту у суді.

"Коли перевірчий орган зловживає довірою суспільства та ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не тільки економічний розвиток країни, а й модернізацію виробництва, яка поліпшила б стан довкілля", - заявив директор з адміністративних питань підприємства Артем Філіп'єв.

Нагадаємо, що у 2019 році Служба безпеки України порушила справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

На початку 2021 року в Україну приїжджав мільярдер Лакшмі Міттал, який на зустрічі з Володимиром Зеленським обіцяв інвестувати в мільярд доларів у завод в Кривому Розі

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також