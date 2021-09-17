Держекоінспекція виписала "АрселорМіттал Кривий Ріг" рахунок на 457 млн гривень

Держекоінспекція виставила металургійному комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" претензії на 456,7 млн гривень.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Держекоінспекція виявила на підприємстві незаконне розміщення шламу агломераційних цехів на одній із земельних ділянок, що не призначена для видалення таких відходів. Територія не обладнана системою відводу поверхневих стічних вод, по периметру відсутнє обвалування, відсутня інформація щодо гідроізоляції дна місця складування шламів. При цьому такі відходи містять у своєму складі оксиди заліза, важкі метали, які при потраплянні у ґрунт можуть спричиняти забруднення підземних водоносних горизонтів", - йдеться на сайті відомства.

Заводу запропонували добровільно компенсувати нанесені збитки, інакше гроші будуть вибивати в судовому порядку.

На сайті підприємства сказано, що платити воно не збирається.

"Шламовий майданчик підприємства – це радянський спадок, який отримав новий власник у 2005 році під час купівлі активу. «Криворіжсталь» мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило навколишньому середовищу. «АрселорМіттал Кривий Ріг» і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами на потужностях аглофабрики метвиробництва, не допускаючи надмірного накопичення відходів. На жаль, ситуація почала погіршуватися цього року, поки аглофабрика простоювала, а підприємство впродовж п’яти місяців очікувало дозволу на її роботу від держорганів", - йдеться в повідомленні.

"АрселорМіттал" готовий відстоювати свою правоту у суді.

"Коли перевірчий орган зловживає довірою суспільства та ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не тільки економічний розвиток країни, а й модернізацію виробництва, яка поліпшила б стан довкілля", - заявив директор з адміністративних питань підприємства Артем Філіп'єв.

Нагадаємо, що у 2019 році Служба безпеки України порушила справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

На початку 2021 року в Україну приїжджав мільярдер Лакшмі Міттал, який на зустрічі з Володимиром Зеленським обіцяв інвестувати в мільярд доларів у завод в Кривому Розі