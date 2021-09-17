В Інституті Горшеніна за участі міністра фінансів відбудеться круглий стіл "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути"

22 вересня (середа) 2021 року о 16:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути".

Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

- Яку саме пенсійну систему пропонує керівництво країни? Її переваги та недоліки.

- Що заважає провести повноцінну пенсійну реформу в Україні?

- Яку пенсію отримають сьогоднішні 40-річні?

- Яку пенсіонну систему підтримує суспільство? Яку роз’яснювальну роботу треба вести, аби мати підтримку українців під час реформування пенсійної системи?

Учасники заходу:

- Сергій Марченко, міністр фінансів України

- Марина Лазебна, міністр соціальної політики України

- Руслан Магомедов, голова НКЦПФР

- Галина Третьякова, народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики

- Віталій Ломакович, радник міністра фінансів та засновник GROWFORD Institute

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена)

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