В Інституті Горшеніна за участі міністра фінансів відбудеться круглий стіл "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути"

22 вересня (середа) 2021 року о 16:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути".
Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua
Питання до обговорення:
- Яку саме пенсійну систему пропонує керівництво країни? Її переваги та недоліки.
- Що заважає провести повноцінну пенсійну реформу в Україні?
- Яку пенсію отримають сьогоднішні 40-річні?
- Яку пенсіонну систему підтримує суспільство? Яку роз’яснювальну роботу треба вести, аби мати підтримку українців під час реформування пенсійної системи?
Учасники заходу:
- Сергій Марченко, міністр фінансів України
- Марина Лазебна, міністр соціальної політики України
- Руслан Магомедов, голова НКЦПФР
- Галина Третьякова, народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики
- Віталій Ломакович, радник міністра фінансів та засновник GROWFORD Institute
Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена)
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).