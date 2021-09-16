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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему легалізації віртуальних активів

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua.

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему легалізації віртуальних активів
Фото: Макс Требухов

21 вересня 2021 року (вівторок) о 9:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики".

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

1.    Ключові положення Закону «Про віртуальні активи», ухваленого ВРУ.

2.    Що таке «віртуальний актив» (ВА) згідно з тлумаченням закону?

3.    Аналіз засад державної політики у сфері обігу ВА, прав та обов’язків учасників ринку ВА.

4.    Як і ким здійснюватиметься регуляторний арбітраж на ринку ВА? Як убезпечити бізнес від можливих зловживань з боку контролюючих органів?

5.    Чи убезпечує закон від спекуляцій, чи враховує корупційні ризики?

6.    Чи може стати відсутність у законі прописаних механізмів щодо обміну фізичними особами ВА на готівку без участі посередників підставою для зловживань?

7.    На якому етапі розробки зараз знаходиться законопроєкт про зміни у Податковий кодекс, який стосується оподаткування операцій з ВА і без якого неможливе набуття чинності закону «Про віртуальні активи»?

8.    Кому прийняття закону вигідне найбільше? Які можливості для ринку відкриває цей закон?

Учасники круглого столу:

  • Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT
  • Максим Дем'янюк, радник Міністра цифрової трансформації України
  • Олексій Жмеренецький, народний депутат України, співавтор закону «Про віртуальні активи»
  • Костянтин Ярмоленко, голова групи радників Blockchain4Ukraine
  • Арсен Макарчук, директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ
  • Юрій Бойко, член НКЦПФР
  • Дмитро Ніколаєвський, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, член експертної групи.

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена).

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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