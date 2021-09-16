В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему легалізації віртуальних активів

21 вересня 2021 року (вівторок) о 9:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики".

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

1. Ключові положення Закону «Про віртуальні активи», ухваленого ВРУ.

2. Що таке «віртуальний актив» (ВА) згідно з тлумаченням закону?

3. Аналіз засад державної політики у сфері обігу ВА, прав та обов’язків учасників ринку ВА.

4. Як і ким здійснюватиметься регуляторний арбітраж на ринку ВА? Як убезпечити бізнес від можливих зловживань з боку контролюючих органів?

5. Чи убезпечує закон від спекуляцій, чи враховує корупційні ризики?

6. Чи може стати відсутність у законі прописаних механізмів щодо обміну фізичними особами ВА на готівку без участі посередників підставою для зловживань?

7. На якому етапі розробки зараз знаходиться законопроєкт про зміни у Податковий кодекс, який стосується оподаткування операцій з ВА і без якого неможливе набуття чинності закону «Про віртуальні активи»?

8. Кому прийняття закону вигідне найбільше? Які можливості для ринку відкриває цей закон?

Учасники круглого столу:

Олександр Борняков , заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT

, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Максим Дем'янюк , радник Міністра цифрової трансформації України

, радник Міністра цифрової трансформації України Олексій Жмеренецький , народний депутат України, співавтор закону «Про віртуальні активи»

, народний депутат України, співавтор закону «Про віртуальні активи» Костянтин Ярмоленко , голова групи радників Blockchain4Ukraine

, голова групи радників Blockchain4Ukraine Арсен Макарчук , директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ

, директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ Юрій Бойко , член НКЦПФР

, член НКЦПФР Дмитро Ніколаєвський, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, член експертної групи.

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

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