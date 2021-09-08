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Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"

Законопроєкт "Про віртуальні активи" дозволяє законно розпоряджатися криптовалютою. 

Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому так званий закон про біткоїн, який вводить регулювання віртуальних активів. 

За проголосували 276 народних депутатів. 

"Метою закону є комплексне регулювання відносин, що виникають щодо створення, випуску в обіг та обігу віртуальних активів, зокрема, укладення й виконання правочинів з ними, а також забезпечення законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами", – повідомили в пресслужбі парламенту. 

Законопроєкт визначає віртуальні активи як "сукупність даних в електронній формі, яка має вартість".

Віртуальні активи будуть ділити на забезпечені (посвідчують майнові або немайнові права, в тому числі права вимоги на інші об'єкти цивільних прав – речі, гроші, послуги, інформація тощо) та незабезпечені.

Вони не будуть засобом платежу на території Україні, але ними можна буде законно розпоряджатися, в тому числі обмінюючи на інші віртуальні активи, гроші чи валютні цінності.

Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом буде фіксуватися в системі обігу віртуальних активів.

Державне регулювання та контроль за обігом віртуальних активів буде здійснювати Міністерство цифрової трансформації.

Також законопроєкт визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, через проходження процедур державної реєстрації одного або декількох видів діяльності:

  • зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;
  • обмін віртуальних активів;
  • переказ віртуальних активів;
  • участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Нагадаємо, в першому читанні цей законопроєкт було підтримано в грудні 2020. Раніше Мінцифри заявляло, що Україна – №1 у світі з використання криптовалют. Держава входить у ТОП-3 серед спільнот блокчейн-розробників та ТОП-5 із застосування безготівкових платежів у світі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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