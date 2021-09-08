Профільний комітет Ради почне наново розглядати законопроєкт про столицю (оновлено)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має терміново повернутися до повторного розгляду законопроєкту 2143-3, відомого як проєкт закону "Про столицю". Про це з посиланням на джерела пише ZN.ua.

"Банкова прискорюється із законним варіантом розділення повноважень глави КМДА та мера Києва", – стверджує видання.

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування цього комітету Віталій Безгін повідомив у Facebook, що має намір ініціювати повторний розгляд законопроєкту про столицю.

"Аргументацією цього є чисельні зауваження юридичного управління Верховної Ради, зауваження Ради Європи та вчорашнє рішення нашого підкомітету", – пояснив він.

Безгін підкреслив, що повернення до розгляду питання, яке справді може відбутися сьогодні, не є розглядом питання по суті вже зараз та ухвалення рішення на цьому ж засіданні.

"Це означає, що ми наново маємо пройти усі 900 правок за повною процедурою їх розгляду (це тижні), переосмислити філософію проєкту та винести в залу оновлений компромісний продукт, що буде відповідати інтересам містян", – зазначив депутат.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, цей комітет має зібратися сьогодні о 14:30. У порядку денному законопроєкту про столицю нема.

Нині, відповідно до законодавства, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підвтерджено і рішеннями Конституційного суду.

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

Законопроєкт "Про столицю" в першому читанні схвалили вже у жовтні, за місяць після реєстрації документу парламентом.

Призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України, подання вносить уряд. У вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука направив президенту подання, втім справа далі не пішла. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, і саме Богдан форсував питання звільнення очільника КМДА. Кличко у відповідь на це подав заяви до суду і на уряд, і на Богдана.

Після 2019 питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося. Згідно з карткою проєкту закону на сайті Ради, 16 вересня минулого року до нього надали порівняльну таблицю до другого читання. При цьому в юридичному висновку зауважено, що текст потребує редакційного доопрацювання, а ухвалити його в другому читанні можна з урахуванням зауважень і пропозицій.

Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Після цього у столиці змінився начальник поліції – замість Андрія Крищенка київський главк очолив Іван Вигівський. Джерела LB.ua повідомляли, що зміна відбулася через те, що владу не влаштовували робочі відносини, які склалися між Кличком і Крищенком.

Загострення відносин супроводжувалося масовими обшуками комунальних та підрядних підприємств. 16 серпня оголосили про підозру начальнику комунального підприємства ШЕУ Деснянського району в розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів. Чергові обшуки провели в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

У КМДА заявили, що системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів.

Обшуки в справах, пов'язаних з комунальними підприємствами, відбувалися кожен день.

При цьому в КМДА заявили, що прокуратура маніпулювала інформацією про справу, за якою обшукували заступника Кличка Вячеслава Непопа.

Видання LB.ua - одне з небагатьох серед топових загальнонаціональних ЗМІ, яке якісно висвітлює церковну тематику. Тому не гріх буде тут долучитися до кампанії Кирило (Говорун), вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів

Врешті в ЗМІ з'явилася інформація, що Кличка можуть якимось чином відсторонити від посади глави КМДА на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Журналісти навіть називали імена ймовірних в.о. наступників Кличка на цій посаді – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Втім на засідання РНБО Кличка все таки запросили. Він сказав, що не приїде, бо перебуває у відрядженні. Секретар РНБО після засідання заявив, що столичного очільника запрошували через лист Міністерства культури. Олексій Данілов також визнав, що повноважень знімати Кличка РНБО не має.