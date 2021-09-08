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Профільний комітет Ради почне наново розглядати законопроєкт про столицю (оновлено)

ZN.ua стверджує, що "Банкова прискорюється із законним варіантом розділення повноважень глави КМДА та мера Києва". 

Профільний комітет Ради почне наново розглядати законопроєкт про столицю (оновлено)
Фото: Макс Левин

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має терміново повернутися до повторного розгляду законопроєкту 2143-3, відомого як проєкт закону "Про столицю". Про це з посиланням на джерела пише ZN.ua

"Банкова прискорюється із законним варіантом розділення повноважень глави КМДА та мера Києва", – стверджує видання.

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування цього комітету Віталій Безгін повідомив у Facebook, що має намір ініціювати повторний розгляд законопроєкту про столицю. 

"Аргументацією цього є чисельні зауваження юридичного управління Верховної Ради, зауваження Ради Європи та вчорашнє рішення нашого підкомітету", – пояснив він.

Безгін підкреслив, що повернення до розгляду питання, яке справді може відбутися сьогодні, не є розглядом питання по суті вже зараз та ухвалення рішення на цьому ж засіданні. 

"Це означає, що ми наново маємо пройти усі 900 правок за повною процедурою їх розгляду (це тижні), переосмислити філософію проєкту та винести в залу оновлений компромісний продукт, що буде відповідати інтересам містян", – зазначив депутат.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, цей комітет має зібратися сьогодні о 14:30. У порядку денному законопроєкту про столицю нема. 

Нині, відповідно до законодавства, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підвтерджено і рішеннями Конституційного суду. 

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. 

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат. 

Законопроєкт "Про столицю" в першому читанні схвалили вже у жовтні, за місяць після реєстрації документу парламентом. 

Призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України, подання вносить уряд. У вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука направив президенту подання, втім справа далі не пішла. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, і саме Богдан форсував питання звільнення очільника КМДА. Кличко у відповідь на це подав заяви до суду і на уряд, і на Богдана. 

Після 2019 питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося. Згідно з карткою проєкту закону на сайті Ради, 16 вересня минулого року до нього надали порівняльну таблицю до другого читання. При цьому в юридичному висновку зауважено, що текст потребує редакційного доопрацювання, а ухвалити його в другому читанні можна з урахуванням зауважень і пропозицій. 

Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям. 

Після цього у столиці змінився начальник поліції – замість Андрія Крищенка київський главк очолив Іван Вигівський. Джерела LB.ua повідомляли, що зміна відбулася через те, що владу не влаштовували робочі відносини, які склалися між Кличком і Крищенком. 

Загострення відносин супроводжувалося масовими обшуками комунальних та підрядних підприємств. 16 серпня оголосили про підозру начальнику комунального підприємства ШЕУ Деснянського району в розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів. Чергові обшуки провели в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

У КМДА заявили, що системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів. 

Обшуки в справах, пов'язаних з комунальними підприємствами, відбувалися кожен день. 

При цьому в КМДА заявили, що прокуратура маніпулювала інформацією про справу, за якою обшукували заступника Кличка Вячеслава Непопа. 

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Кирило (Говорун), вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів

Врешті в ЗМІ з'явилася інформація, що Кличка можуть якимось чином відсторонити від посади глави КМДА на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Журналісти навіть називали імена ймовірних в.о. наступників Кличка на цій посаді – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Втім на засідання РНБО Кличка все таки запросили. Він сказав, що не приїде, бо перебуває у відрядженні. Секретар РНБО після засідання заявив, що столичного очільника запрошували через лист Міністерства культури. Олексій Данілов також визнав, що повноважень знімати Кличка РНБО не має. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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