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Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО

Завтра парламент планує розглянути відповідне звернення до Конгресу США.

Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Фото: Макс Требухов

Посол України в США Оксана Маркарова звернулася до народних депутатів з приводу скликаного на завтра позачергового засідання Ради. На порядку денному засідання - проєкт постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Маркарова пояснила, що MNNA - статус для країн, які не планують або не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО.

"Це точно не про нас", - зазначила посол.

"Україна визначилась, що наша мета - членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції", - наголосила вона.

Маркарова нагадала, що Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає "великі можливості" для посиленої співпраці з Альянсом та розбудови спроможностей української армії.

"США - стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти та зброю, включно з летальною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми підписали дуже сильну Рамкову угоду, яка відкриває двері до конкретних великих проектів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США", - пояснила посол України у США.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання в середу, 8 вересня. Засідання скликається на вимогу 153 народних депутатів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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