Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО

Посол України в США Оксана Маркарова звернулася до народних депутатів з приводу скликаного на завтра позачергового засідання Ради. На порядку денному засідання - проєкт постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Маркарова пояснила, що MNNA - статус для країн, які не планують або не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО.

"Це точно не про нас", - зазначила посол.

"Україна визначилась, що наша мета - членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції", - наголосила вона.

Маркарова нагадала, що Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає "великі можливості" для посиленої співпраці з Альянсом та розбудови спроможностей української армії.

"США - стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти та зброю, включно з летальною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми підписали дуже сильну Рамкову угоду, яка відкриває двері до конкретних великих проектів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США", - пояснила посол України у США.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання в середу, 8 вересня. Засідання скликається на вимогу 153 народних депутатів.