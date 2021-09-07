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Міністр розвитку громад та територій прокоментував зміни до закону про індустріальні парки

У цьому році Кабмін планує інвестувати у розбудову інфраструктури 4 індустріальних парків у розмірі майже 80 млн грн.

Міністр розвитку громад та територій прокоментував зміни до закону про індустріальні парки
Олексій Чернишов
Фото: Олексій Чернишов Facebook

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов прокоментував ухвалення змін до закону "Про індустріальні парки".

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що нова редакція – це дієві стимули для розвитку мережі індустріальних парків через:

  • державне фінансування будівництва основної інженерно-транспортної інфраструктури;
  • компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж;
  • надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;
  • компенсацію учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами.

"Створення потужної системи індустріальних парків — це, зокрема, завдання, яке ставить президент України Володимир Зеленський. І це питання також — серед пріоритетів Уряду та Мінрегіону", – додав Чернишов.

Фото: Facebook Олексій Чернишов

У 2021 році Кабміном заплановані інвестиції у розбудову інфраструктури 4 індустріальних парків у розмірі майже 80 млн грн.

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