Міністр розвитку громад та територій прокоментував зміни до закону про індустріальні парки

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов прокоментував ухвалення змін до закону "Про індустріальні парки".
На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що нова редакція – це дієві стимули для розвитку мережі індустріальних парків через:
- державне фінансування будівництва основної інженерно-транспортної інфраструктури;
- компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж;
- надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;
- компенсацію учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами.
"Створення потужної системи індустріальних парків — це, зокрема, завдання, яке ставить президент України Володимир Зеленський. І це питання також — серед пріоритетів Уряду та Мінрегіону", – додав Чернишов.
У 2021 році Кабміном заплановані інвестиції у розбудову інфраструктури 4 індустріальних парків у розмірі майже 80 млн грн.