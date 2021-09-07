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В Туреччині відбулась церемонія закладки першого корвета для України

Корабель планують ввести до складу ВМС у 2024 році.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

На стамбульській верфі у вівторок, 7 вересня, відбулась церемонія закладки першого корвету типу Ada для Військово-морських сил України.

Про це повідомила пресслужба флоту.

Будівництво корвету триває вже кілька місяців, з 28 квітня 2021 року, але урочиста церемонія закладки кіля корабля за турецькими традиціями відбулася лише після побудови частини секцій та корпусу.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Корвет планують переправити в Україну в 2022 році і після доробки ввести до складу ВМС у 2024 році.

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа назвав будівництво корвету "знаковою подією для України". Він вважає, що корабель надасть значного поштовху в розвитку флоту.

Нагадаємо, що Україна має угоду з Туреччиною на будівництво двох корветів.

Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів). 

У 2010 році на Чорноморському суднобудівному заводі заклали вітчизняний корвет проєкта 58250 під назвою "Володимир Великий". Його досі не завершили, і зараз Міністерство оборони опрацьовує питання добудови корвету за класом "фрегат".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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