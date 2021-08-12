Корвет "Володимир Великий" хочуть добудувати як фрегат, - Таран

Міністерство оборони опрацьовує питання добудови корвету "Володимир Великий" за класом "фрегат".

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, коментуючи ситуацію з кораблем, що склалась після банкрутства Чорноморського суднобудівного заводу, де він знаходиться.

Він заявив, що корабель перемістять на інший завод.

"Наразі спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом «фрегат». У такому форматі в майбутньому «Володимир Великий» зможе замінити в бойовому складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Гетьмана Сагайдачного»", - сказав Таран.

Нині готовність "Володимира Великого" складає 17%. Зокрема, виготовлено блоки 1-7 основного корпусу корабля та блок 8 надбудови корабля, закуплено частину обладнання вітчизняного та іноземного виробництва. За останніми оцінками, на добудову корабля необхідно близько 8,3 млрд гривень без урахування боєкомплекту.

За словами Тарана, можливість добудови корабля "Володимир Великий" тісно пов’язана з набуттям спроможностей підприємств суднобудівної галузі України під час виготовлення корвету класу "АДА" спільно з Туреччиною, а процес переміщення складових та комплектуючих частин корабля триватиме близько 4 місяців.

Нагадаємо, що перший український корвет "Володимир Великий" заклали на Чорноморському суднобудівному заводі (миколаївська верф Smart Maritime Group) 2010 року, але досі не побудували.

У 2019 році тодішній міністр оборни Степан Полторак говорив, що корпус корабля планують перевезти на державний Миколаївський суднобудівний завод і добудувати там.