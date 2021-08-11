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Приїзд Меркель до Києва стане логічним продовженням контактів президента у форматі "Вашингтон – Брюссель – Берлін – Київ", - ОП

Канцлерка відвідає Київ 22 серпня.

Приїзд Меркель до Києва стане логічним продовженням контактів президента у форматі "Вашингтон – Брюссель – Берлін – Київ", - ОП
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

В Офісі президента зазначили, що візит федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну 22 серпня підтверджує, що без участі Володимира Зеленського наявні у Європі безпекові питання не вирішуються.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу.

"Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які вона взяла на випадок, якщо Росія після запуску «Північного потоку – 2» спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем", - сказав він.

За словами Никифорова, Зеленський та Меркель поговорять про ситуацію на сході України, а також про те, як реанімувати переговори щодо припинення війни на Донбасі.

Також на порядку денному будуть двосторонні відносини між країнами.

"Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий. Говоритимуть і про це", – зазначив Никифоров.

"Візит Меркель ще раз доводить, що «про Україну без України – ані слова»", - додав прессекретар.

Нагадаємо, Меркель востаннє була в Україні в листопаді 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.

З чинним президентом Володимиром Зеленським вона востаннє зустрічалася 12 липня 2021 року під час його візиту до Берліна.

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