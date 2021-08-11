Порошенко підтримав ініціативу присвоїти художньому музею ім’я Олександра Ройтбурда

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в Одесі взяв участь у церемонії прощання з видатним українським художником, депутатом Одеської обласної ради, директором Художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Порошенко підтримав ініціативу депутатів з «Європейської Солідарності» клопотати про присвоєння Одеському художньому музею імені Олександра Ройтбурда.

«Сьогодні Одеса, Україна і весь світ прощається з людиною, велич якої, масштаб якої не всі зараз розуміють. Сьогодні ми прощаємся з великим творцем, громадянином, патріотом, професіоналом, який у спілкуванні був дуже простою, доступною і людяною особистістю. І разом з тим викликав великий опір тих, хто не розуміє його творчість, мистецтво, Одесу і Україну», – зазначив Петро Порошенко.

«Масштаб його особистості, масштаб постаті Олександра і його різноманітні таланти не тільки в тому, що він є епохою українського живопису. Він поет, громадський діяч і блискучий адміністратор музею. Одесі й Україні пощастило, що доля привела його до того, щоб реалізувати ці свої здібності. Хто з ним спілкувався, знають як він жив другим поверхом. І найкраща форма пошани, яку зараз одесити, українці і світ можуть віддати – прийти і подивитися його роботи. Долучитися до його творчості», – переконаний п’ятий Президент.

Лідер партії «Європейська Солідарність» також підтримав ідею перейменувати одну з одеських вулиць на честь Олександра Ройтбурда.



«Ми будемо за це боротися. У нас є досвід. Наприклад, ми перейменували вулицю в Києві на ім’я мого великого друга, друга України сенатора Маккейна. Зараз нам треба таке саме зробити в Одесі. Я дуже сподіваюся, що одесити підтримають цю ініціативу про перейменування вулиці на честь свого великого земляка», – говорить Петро Порошенко.



«Я дякую всім, хто прийшов сьогодні віддати данину шани і поваги до Олександра. Я повністю згоден з тим, що він не йде від нас. Він залишається в наших серцях. І буде жити з нами доти, доки ми будемо його пам’ятати. А ми будемо його пам’ятати завжди. Вічна пам’ять Олександру Ройтбурду», – сказав Порошенко.