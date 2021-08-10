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Олександра Ройтбурда поховають на Єврейському цвинтарі в Одесі

Прощання з митцем відбудеться 11 серпня на подвір’ї Одеського художнього музею.

Олександра Ройтбурда поховають на Єврейському цвинтарі в Одесі
Фото: Евгений Деменок

Українського художника Олександра Ройтбурда, який після важкої хвороби помер 8 серпня у київській лікарні, поховають на Єврейському кладовищі Одеси.

Про це повідомили в департаменті культури і туризму Одеської міськради, передає Укрінформ.

"Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня на подвір’ї Одеського художнього музею, а поховання - на Єврейському кладовищі", - сказала керівник департаменту культури і туризму Тетяна Маркова.

В Одеському художньому музеї уточнили, що прощання з Ройтбурдом відбудеться з 10:00 по 12:00, о 13:00 - поховання.

Труну з тілом художника доставили з Києва до Одеси 9 серпня. Одесити приносять квіти до будівлі Одеського художнього музею, вшановуючи талант митця і керівника установи Олександра Ройтбурда.

Депутат Одеської облради Михайло Шмушкович звернувся до міського голови Геннадія Труханова з пропозицією назвати вулицю в Одесі на честь Ройтбурда.

Олександр Ройтбурд – художник, директор Одеського художнього музею. Був активним учасником Євромайдану.

Ройтбурд здобув освіту на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного інституту. Він вважається одним із основних художників "української нової хвилі" – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

У 90-х роках Ройтбурд почав організовувати в Одесі виставки сучасного мистецтва, став активним діячем організації "Нове мистецтво" та головою наглядової ради одеського Центру сучасного мистецтва.

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