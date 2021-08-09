Арт-потяг від ГОГОЛЬFEST вирушить Україною 13 серпня

До 30-ї річниці Незалежності України, команда ГОГОЛЬFEST з 13 серпня 2021 року запускає круїзний Арт-потяг ГогольTRAIN. Організатори планують відвідати найцікавіші культурні події країни в шести містах: Одеса, Кам'янець-Подільський, Херсон, Харків, Львів, Дніпро.

«ГогольTRAIN» - це перший в Європі арт-потяг; в минулих роках, він вже зробив декілька рейсів на фестивалі ГОГОЛЬFest в Маріуполі (2019) та Херсоні (2020).

Окрім спальних вагонів, потяг має три фестивальних вагони, в яких відбуваються музично-перформативні та освітні програми. Як зазначають організатори, програми є унікальними для кожного маршруту і розробляються згідно напрямків та відповідних подій, на які прямує поїзд. За їх словами, ГогольTRAIN - це не просто засіб пересування країною, це мобільний форум, який створює атмосферу для знайомства і діалогу, який дає можливість не просто відвідати нове місто та крутий фестиваль, а й знайомить людей між собою вже з перону.

Подія відбувається за підтримки МКІП, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерства інфраструктури України та в партнерстві з Укрзалізницею.

Нагадаємо, що Dream Гогольfest покаже перформанс в Олешківських пісках.