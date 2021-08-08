Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»

На 60-му році, після тривалої хвороби, з життя пішов відомий український художник, куратор, директор Одеського художнього музею, депутат Одеської облради Олександр Ройтбурд . Він був людиною, внесок якої у становлення української культури важко переоцінити. Його творчість займала центральне місце в українському мистецтві 1990-х, а його популярність як митця пережила випробування часом. Активну громадянську позицію Ройтбурда ми пам’ятаємо за його участю в подіях обох Майданів, а останні роки свого життя він присвятив створенню оновленого Одеського художнього музею . Численні конфлікти з місцевою владою підштовхнули його самого піти у депутати — для того, щоб перетворювати рідне місто з “пгт Одесочка” на місце, гідне своєї історії. Яскравий та дотепний співрозмовник, він вмів дошкульно охарактеризувати явища та людей, що обурювало та захоплювало його опонентів. Щоб краще згадати його неповторну харизму, пропонуємо серію розмов, які LB.ua записував із Олександром Ройтбурдом протягом останніх 12 років.

Фото: Владислав Кузніченко

Перше інтерв’ю на LB.ua з Олександром Ройтбурдом вийшло у 2009 році - «Александр Ройтбурд: У меня нет жизненной философии» - в ньому він позиціонував себе виключно як митця, розмовляючи про стилі, експерименти і український арт-ринок.

«Искусство условно делится на два вида: то, которое приятно создавать, и то, которое приятно созерцать. Не знаю, какие ощущения вызывает созерцание моих работ, но мне было очень приятно делать то, что доставляло мне удовольствие», - говорив він тоді.

Фото: Макс Левин

Наступна розмова з митцем сталася в розпал Євромайдану – 6 січня 2014-го - разом з відомим театральним режисером Владиславом Троїцьким. Вони обидва виходили на Майдан у 2004-му і у 2013-му та стали лідерами думок українського культурного середовища, формуючи його зсередини. «Троицкий и Ройтбурд: "В Украине нет внятной русскоязычной идеологии» - розмова про можливі результати Євромайдану, про філософію протесту, місце культури і російської мови в сучасній українській політиці, меседжі для Південного Сходу та ризики розколу України.

У 2017 році Ройтбурд бере участь у круглому столі Інституту Горшеніна щодо питання Музею сучасного мистецтва. Він говорить про нагальну необхідність культурної реформації на рівні Міністерства культури. «Чому в Україні досі немає музею сучасного мистецтва? Конспект круглого столу».

Фото: Олег Петрасюк

У тому ж році художник поговорив з LB.ua на чисто мистецтвознавчу тему та розповів про залізну завісу в Радянському Союзі, про своє перше знайомство зі стилем поп-арт та про своє ставлення до нього: “В моих работах поп-арта нет, моя органика основана на XIX веке, я люблю ту Одессу, которая была во времена моего детства – а это был город XIX века, - и я считаю музей своей настоящей родиной. Есть вещи, которые любишь делать, и есть вещи, на которые любишь смотреть. На поп-арт я люблю смотреть, а делать я люблю немножко другое”. «Энди Уорхол и украинское искусство: история отечественного поп-арта»

Фото: Катя Куницкая Александр Ройтбурд

В 2018 році Олександр Ройтбурд зі спротивом та протестами очолив Одеський художній музей і зробив його новою культурною точкою на карті всієї країни - в першу чергу, через внутрішні реформи. Тоді ми записали з ним інтерв’ю про те, хто музею заважає, а хто допомагає працювати, про переосмислення експозиції та плани нового директора – Александр Ройтбурд: «Люди, которые не помогают музею – это могильщики культуры.

Фото: Макс Левин Александр Ройтбурд

У 2019-му році в рамках проєкту KishkiNa вийшли велике дотепне інтерв’ю Соні Кошкіною з митцем. У відео Олександр Ройтбурд розповів про життя в новому статусі, про скандал з призначенням, про комерційний бік сучасного мистецтва, вартість робіт українських художників, український арт-ринок, а також про помилки, які не дозволили йому зробити велику кар'єру в США. І звичайно ж про Одесу - рідне місто художника, куди він повернувся після майже двадцяти років життя в Нью-Йорку і Києві.

Наступне програмне інтерв’ю, яке ми попередньо записали з Олександром Ройтбурдом, має вийти найближчим часом в рамках проєкту «Уроки Незалежності». На жаль, за життя героя ми не встигли видати цей матеріал.