Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»

Перше інтерв’ю на LB.ua з Олександром Ройтбурдом вийшло у 2009 році - «Александр Ройтбурд: У меня нет жизненной философии» - в ньому він позиціонував себе виключно як митця, розмовляючи про стилі, експерименти і український арт-ринок.
«Искусство условно делится на два вида: то, которое приятно создавать, и то, которое приятно созерцать. Не знаю, какие ощущения вызывает созерцание моих работ, но мне было очень приятно делать то, что доставляло мне удовольствие», - говорив він тоді.
Наступна розмова з митцем сталася в розпал Євромайдану – 6 січня 2014-го - разом з відомим театральним режисером Владиславом Троїцьким. Вони обидва виходили на Майдан у 2004-му і у 2013-му та стали лідерами думок українського культурного середовища, формуючи його зсередини. «Троицкий и Ройтбурд: "В Украине нет внятной русскоязычной идеологии» - розмова про можливі результати Євромайдану, про філософію протесту, місце культури і російської мови в сучасній українській політиці, меседжі для Південного Сходу та ризики розколу України.
У 2017 році Ройтбурд бере участь у круглому столі Інституту Горшеніна щодо питання Музею сучасного мистецтва. Він говорить про нагальну необхідність культурної реформації на рівні Міністерства культури. «Чому в Україні досі немає музею сучасного мистецтва? Конспект круглого столу».
У тому ж році художник поговорив з LB.ua на чисто мистецтвознавчу тему та розповів про залізну завісу в Радянському Союзі, про своє перше знайомство зі стилем поп-арт та про своє ставлення до нього: “В моих работах поп-арта нет, моя органика основана на XIX веке, я люблю ту Одессу, которая была во времена моего детства – а это был город XIX века, - и я считаю музей своей настоящей родиной. Есть вещи, которые любишь делать, и есть вещи, на которые любишь смотреть. На поп-арт я люблю смотреть, а делать я люблю немножко другое”. «Энди Уорхол и украинское искусство: история отечественного поп-арта»
В 2018 році Олександр Ройтбурд зі спротивом та протестами очолив Одеський художній музей і зробив його новою культурною точкою на карті всієї країни - в першу чергу, через внутрішні реформи. Тоді ми записали з ним інтерв’ю про те, хто музею заважає, а хто допомагає працювати, про переосмислення експозиції та плани нового директора – Александр Ройтбурд: «Люди, которые не помогают музею – это могильщики культуры.
У 2019-му році в рамках проєкту KishkiNa вийшли велике дотепне інтерв’ю Соні Кошкіною з митцем. У відео Олександр Ройтбурд розповів про життя в новому статусі, про скандал з призначенням, про комерційний бік сучасного мистецтва, вартість робіт українських художників, український арт-ринок, а також про помилки, які не дозволили йому зробити велику кар'єру в США. І звичайно ж про Одесу - рідне місто художника, куди він повернувся після майже двадцяти років життя в Нью-Йорку і Києві.
Наступне програмне інтерв’ю, яке ми попередньо записали з Олександром Ройтбурдом, має вийти найближчим часом в рамках проєкту «Уроки Незалежності». На жаль, за життя героя ми не встигли видати цей матеріал.