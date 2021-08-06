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Оксана Линів диригуватиме на концерті до Дня Незалежності у Києві

У фестивалі візьмуть участь Жадан, "ДахаБраха", Джамала, Вакарчук.

Оксана Линів диригуватиме на концерті до Дня Незалежності у Києві
Фото: facebook.com/oksana.lyniv

На Михайлівській площі в Києві 22 серпня відбудеться концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики". Головною диригенткою на ньому буде Оксана Линів, перша жінка на посаді головного диригента опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац.

Про це повідомив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко.

За словами міністра, фестиваль "Ковчег" збере найкращі традиції української музики від тисячорічної давнини до сучасності.

"Нові мелодії, нові рішення у звучанні, нові імена, які гармонійно віддзеркалюють всім улюблену класику. Це дійсно подія, де можна почути минуле і майбутнє. Бо українська музика – частина культурної самобутності нашої держави. Це наша нематеріальна спадщина, за якою Україну впізнають у світі. Мотиви, народні інструменти, специфіка співу, ліричні та життєстверджувальні тексти – це наш унікальний код", - заявив Ткаченко.

Серед учасників фестивалю: Сергій Жадан, ДахаБраха, Хорея Козацька, Курбаси, молодіжний симфонічний оркестр України, хор "Дударик", дівочий хор КДМЛ ім. М. Лисенка, солісти академічної музики Оксана Нікітюк та Назар Тацишин, співаки Джамала, Святослав Вакарчук, Юлія Саніна, Аліна Паш.

Концерт пройде під відкритим небом на Михайлівській площі у Києві 22 серпня о 21:00. Вхід вільний.

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