Клименко: рішення про відставку Крищенка не ухвалене, він продовжує виконувати обов'язки

Керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив, що начальник Головного управління поліції у Києві Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки.

"Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обов'язки", - сказав Клименко журналістам у п'ятницю, пише "Інтерфакс-України".

Він наголосив, що рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - керівника київського главку приймає міністр, тому це питання перебуває в компетенції глави МВС.

У п'ятницю в Києві відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних органів. Крищенко не був присутній на ній, хоча раніше робив це постійно.

Нагадаємо, 5 серпня з'явилась інформація, що Крищенка збираються звільнити.

Він очолює Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

Крищенко прославився у квітні 2014 року завдяки захисту Горлівського райвідділу міліції від сепаратистів. Тоді він скинув з даху будівлі російський триколор, за що був сильно побитий. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.