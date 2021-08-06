Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 серпня, підписав закон, який забороняє продавати ліки малолітнім особам (дітям до 14 років).

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Закон передбачає, що працівники аптеки мають право вимагати від покупців, вік яких викликає сумнів, паспорт або інший документ з датою народження.

Заборона діє не тільки для аптек, але й для інтернет-торгівлі та доставки ліків.

"Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявност", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року у Боярці, що на Київщині, дві школярки 12 і 13 років отруїлися придбаними таблетками. Одна дитина померла, інша була госпіталізована. Це не єдиний випадок отруєння неповнолітніх аптечними препаратами.