Авіакомпанія "Українські вертольоти" направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж

Як повідомляє Defense Express із посиланням на турецьке інформагенство Anadolu, вчора до Туреччини прибули чотири українські гвинтокрили Мі-8 МТВ-1. Вони проводитимуть пожежогасіння важкодоступних гірських районів, зокрема у темну пору доби.

Таким чином авіакомпанія «Українські вертольоти» долучилася до гуманітарної ініціативи Президента України надати дружньому народові Туреччини допомогу у гасінні масштабних пожеж та на безоплатній основі направила до м. Испарта чотири багатоцільові модернізовані вертольоти з екіпажами у кількості 40 осіб. Вони гаситимуть масштабні лісові пожежі на півдні країни не тільки вдень, але і вночі.

Раніше Україна надала Туреччині два пожежні літаки Ан-32П із складу авіації ДСНС України. Отже, як йдеться у публікації Anadolu, Україна зробила один із найбільших внесків за кількістю наданих повітряних суден для пожежогасіння. На даний час українській флот в Туреччині складає 6 одиниць авіаційної техніки: два літаки АН-32П і чотити гелікоптери Мі-8 МТВ-1.

Загалом, для допомоги у боротьбі із цим природнім лихом до Туреччини шість країн світу відрядили 18 повітряних суден. Проте, не всі з них працюють на безоплатній основі. Турецькі джерела зазначають, що авіатори Російської Федерації, яка надала п’ять літаків Іл-76 та три вертольоти Мі-8, працювати безоплатно відмовились.