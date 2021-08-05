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​Лісові пожежі у Греції підібрались до руїн Олімпії

Влада заявила, що пожежники проявляють героїчні зусилля, щоб стримати вогонь.

​Лісові пожежі у Греції підібрались до руїн Олімпії
Фото: EPA/UPG

Масштабні лісові пожежі в Греції, що спалахнули на фоні тривалої спеки, підібралися до археологічних пам'яток Олімпії, які є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляє Asscociated Press, пожежники захищають археологічні пам'ятки від вогню в цілодобовому режимі. Олімпія розташована в північно-західній області Пелопоннесу. Це батьківщина Олімпійських ігор, які проводили тут раз на чотири роки, починаючи з 776 р. до нашої ери.

"Ми будемо продовжувати бій весь день, щоб стримати всі фронти та загасити вогонь. Умови складні", - сказав міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоїдіс, відзначивши героїчні зусилля пожежників.

Ця ж територія горіла у 2007 році. Жертвами вогню тоді стали десятки людей, але руїни Олімпії пожежа оминула.

За даними грецьких рятувальників, до боротьби з вогнем залучено 174 пожежників, 9 наземних команд, 52 машини, два літаки та чотири вертольоти. Гасіння пожежі ускладнюється рекордною спекою, якої тут не бачили щонайменше з 1987 року. Повітря прогрілося до 45 градусів за Цельсієм, що сприяє поширенню вогню на чагарники та ліси.

Протягом вівторка та середи в Греції зафіксували понад сто лісових пожеж.

Нагадаємо, що в кінці липня масштабні лісові пожежі також сталися в Туреччині.

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