У Росії заблокували три пов’язані із Ходорковським сайти

У середу, 4 серпня, Роскомнадзор заблокував на території Росії доступ до сайтів "Открытые медиа", "МБХ медиа" і "Правозащита Открытки", пов'язаних з опозиційним діячем Михайлом Ходорковським.

Видання внесли до реєстру забороненої інформації за рішенням Генпрокуратури РФ, повідомиляє "Російська служба BBC". Відомство послалося на статтю 15.3 закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації". Ця стаття дозволяє блокувати сайти, які містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в незаконних масових заходах.

У Роскомнадзорі повідомили, що обмежили "доступ до інформаційних ресурсів Open Russia Civic Movement і Open Russia" - двох організацій, пов'язаних з Ходорковським, які в 2017 році Генпрокуратура РФ включила в список "небажаних", пише РБК. 27 травня "Відкрита Росія" припинила свою діяльність, щоб захистити прихильників від кримінального переслідування.

У двох виданнях і правозахисному проекті розповіли, що ні Роскомнадзор, ні Генпрокуратура не повідомляли їх про блокування. Представники "Открытых медиа" розповіли, що ввечері 4 серпня, за кілька годин до блокування, отримали чотири листи від Роскомнадзору з вимогою видалити протиправну інформацію. Про яку інформацію мова, в листах не уточнювалася. У "МБХ медиа" зазначили, що не отримували жодних повідомлень.

У липні Мін'юст РФ оголосив "небажаною" в Росії діяльність чотирьох неурядових організацій, пов'язаних з Михайлом Ходорковським. Це британський Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковського"), його дочірня структура, британський Oxford Russia Fund ("Оксфордський російський фонд"), а також британська організація Future of Russia Foundation ("Фонд Майбутнє Росії") і французька European Choice ("Європейський вибір").

Крім того, у липні Роскомнадзор заблокував у Росії сайт центру "Досьє", також пов'язаного з Ходорковським. Також Мін'юст Росії включив в список "ЗМІ - іноземних агентів" чотирьох журналістів "Открытых медиа".

У Росії діє закон про так званих "іноземних агентів". У 2021 році влада додала до відповідного реєстру такі ЗМІ як "Медуза" (базується в Латвії), московське "Первое Антикоррупционное СМИ" та VTimes.io, яке зареєстроване у Нідерландах, а також The Insider і п'ятьох журналістів російських видань. Також у списку "іноземних агентів" опинилась московська редакція Радіо Свобода, яка відмовляється виконувати відповідні приписи держави.

Через утиски у Росії журналістів та працівників російської служби Радіо Свобода перевозять до Києва та Праги. З 18 травня московське бюро Радіо Свобода почало випускати програми з київської студії.