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Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Очільник ВООЗ закликав "Велику двадцятку", яку зараз очолює Італія, взяти "конкретні зобов'язання підтримати глобальні цілі вакцинації".

Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Фото: twitter.com/WHO

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус закликав запровадити мораторій на проведення щеплень третьою дозою вакцини від COVID-19. Цей крок має збільшити доступність вакцини у країнах, де рівень щеплень залишається невисоким.

Як повідомляє Associated Press, енеральний директор ВООЗ звертався переважно до заможніших країн, які значно випередили країни, що розвиваються, за кількістю щеплень. 

Представники ВООЗ стверджують, що наразі немає наукового підтвердження інформації про те, що вакцинація третьо дозою збільшує захист від коронавірусу.

Агентство охорони здоров'я ООН неодноразово закликало багаті країни зробити більше для покращення доступу до вакцин у країнах, що розвиваються. У ВООЗ зауважують, що чим довше триватиме пандемія, тим вищою є ймовірність появи нових штамів вірусу і, як наслідок, продовження глобальної кризи у боротьбі з пандемією.

Очільник ВООЗ закликав "Велику двадцятку", яку зараз очолює Італія, взяти "конкретні зобов'язання підтримати глобальні цілі вакцинації".

"Ми закликаємо всіх, хто має вплив - олімпійських спортсменів, інвесторів, керівників підприємств, лідерів віри та всіх окремих членів їх родин та спільноти - підтримати наш заклик до мораторію на додаткові щеплення принаймні до кінця вересня", - сказав Гебреісус.

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