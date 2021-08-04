Байден закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях

Президент США сказав, що не читав весь звіт прокуратури щодо звинувачень, але знає результат розслідування.

Президент США Джо Байден закликав губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо піти у відставку. Він відповів ствердно на запитання журналістки CNN щодо того, чи повинен чиновник скласти свої повноваження на тлі розслідування щодо його причетності до сексуальних домагань, повідомляє Insider.

"Давайте розглядати одне за іншим. Я думаю, він має піти у відставку", – заявив Байден.

Він додав, що не спілкувався з Куомо і не читав 165-сторінковий звіт прокуратури про домагання, але знає кінцевий результат.

"Якщо розслідування генерального прокурора дійшло до висновку, що звинувачення (Куомо – Ред.) достовірні, я би порекомендував піти у відставку. Це те, що я роблю сьогодні", – зазначив Байден.

До відставки губернатора вже закликали двоє сенаторів Конгресу, а речниця Білого дому Джен Псакі назвала звинувачення огидними.

Вчора генпрокурор штату Нью-Йорк підбив підсумки розслідування проти Куомо щодо домагань на адресу кількох нинішніх та колишніх держслужбовиць, а також жінок поза урядом штату.

За даними слідства, Куомо здійснював "небажані і неконсенсуальні дотики" і робив коментарі "навіювального" сексуального характеру. Така поведінка створила “вороже робоче середовище для жінок”.

Розслідування дій Куомо почалося в березні, після того, як декілька жінок заявили про небажані дій на їхню адресу. Сам Куомо заперечує, що дозволяв собі "недоречно торкатися" співробітниць, але попросив пробачення в жінок, яких міг образити.