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Губернатора Нью-Йорку звинуватили у сексуальних домаганнях

Він відкинув звинувачення на свою адресу.

Губернатора Нью-Йорку звинуватили у сексуальних домаганнях
Ендрю Куомо
Фото: EPA/UPG

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо здійснював сексуальні домагання щодо кількох жінок. Про це йдеться у звіті генерального прокурора штату за підсумками розслідування, передає CNN.

Офіс виявив, що Куомо переслідував нинішніх і колишніх державних службовців, а також низку жінок поза урядом штату, заявила Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс.

За даними слідства, Куомо здійснював "небажані і неконсенсуальні дотики", і зробив коментарі "навіювального" сексуального характеру. Така поведінка створила “вороже робоче середовище для жінок”.

За словами  Генерального прокурора Нью-Йорка, поведінка Куомо містить ознаки порушень багатьох федеральних законів.

У звіті генерального прокурора також йдеться, що дії Куомо не обмежувалися лише представниками його персоналу, а поширювалася і на інших державних службовців, а також на громадськість.

Зі свого боку Ендрю Куомо відкинув ці звинувачення. "Я хочу, щоб ви знали безпосередньо від мене, що я ніколи нікого не торкався неналежним чином і не робив недоречних сексуальних домагань", - сказав Куомо у своєму виступі у вівторок.

Двоє сенаторів Конгресу США від Нью-Йорка вже закликали Куомо подати у відставку, а речниця Білого дому Джен Псакі назвала ці звинувачення "огидними".

Нагадаємо, минулого місяця посол Молдови в Росії Володимир Головатюк відкликаний у Кишинів на невизначений термін для консультацій та оцінки діяльності дипломатичної місії. Також буде оцінено аспекти його поведінки. За даними молдавських ЗМІ, Головатюк виявився причетним до скандалу сексуального характеру.

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