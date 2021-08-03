"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища

За минулу добу сума операцій закачування і відбору з підземних сховищ на північному заході Європи, якими користується "Газпром", навіть трохи пішла в мінус.

Російський газовий монополіст "Газпром" у вівторок, 3 серпня, фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

Про це повідомляє російський “Інтерфакс” з посиланням на дані порталу Gas Infrastructure Europe.

За інформацією агентства, процес скорочення поставок почався минулої суботи і завершився за підсумками понеділка.

“За газову добу від 2 серпня сума операцій закачування і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть трохи пішла в мінус”, - йдеться у повідомленні.

Так, зупинено закачування в сховища Бергермеер в Нідерландах і Реден в Німеччині, почався відбір з ПСГ Хайдах в Австрії. Триває закачування в ПСГ Катаріна і Йемгум в ФРН.

Паралельно скоротилися поставки газу через газогін "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини. Йдеться про зниження прокачування з 84 млн кубометрів в попередні кілька діб до менш ніж 50 млн кубометрів у вівторок.

Минула зима в Європі була холодною, і з підземних сховищ викачали майже 61 млрд кубометрів газу. Відновлення спустошених запасів газу перед зимою ускладнює дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це ціни на європейському ринку вже перевищили рекордні 500 доларів за тисячу кубометрів.

Незважаючи на дефіцит газу в Європі, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.

Україна розцінює дії "Газпрому" як шантаж. Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік-2".