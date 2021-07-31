Переговори про транзит газу потрібно вести з "Газпромом", але без Німеччини, - Вітренко

Київ готовий вести переговори про продовження поточного контракту на транзит газу. Ці переговори мають вестися з "Газпромом", залучення до них уряду Німеччини є недоречним.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Він зазначив, що такі переговори наразі не ведуться.

"А переговори з німецьким урядом щодо подовження контракту з “"Газпромом" теж недоречно вести. Потрібно вести ці переговори з "Газпромом". Але ми наполягаємо на тому, що паралельно, а краще взагалі до того, як будуть переговори з "Газпромом", були переговори з європейськими компаніями. Бо ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності. І, до речі, не після 2024 року, а зараз", – наголосив Вітренко.

Раніше Вітренко заявив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід "Північний потік-2", навіть після завершення його будівництва, не був сертифікований.