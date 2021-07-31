Внаслідок сутичок на Західному березі Йордану постраждали 270 палестинців

Найбільше травм було зафіксовано в селі Бейта.

На Західному березі Йордану внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими постраждали майже 270 палестинців.

Про це пише Al Jazeera.

Найбільше травм було зафіксовано в селі Бейта поблизу Наблуса на півночі Західного берега, де мешканці регулярно проводять демонстрації з травня, коли ізраїльські поселенці почали встановлювати намети та прокладати дороги на спірному пагорбі.

Більшість демонстрантів постраждали внаслідок застосування сльозогінного газу, яким ізраїльські військові розганяли натовп. Майже 50 осіб отримали травми від влучання гумових куль, ще семеро осіб отримали вогнепальні поранення.

Зі свого боку армія оборони Ізраїлю повідомила, що 150 палестинців обкидали ізраїльських військових камінням та підпаленими покришками.

Протягом минулого тижня двоє палестинців загинули під час стрілянини ізраїльської армії в Бейті.

Нагадаємо, 22 липня на одному з ринків в місті Газа прогримів потужний вибух: одна людина загинула, десятьох поранено.

16 червня Ізраїль вперше після травневої ескалації завдав ударів по Сектору Гази. Тоді авіаудари по військових комплексах ХАМАС у Газі та місті Хан-Юніс були здійснені у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїлю. За даними екстрених служб, кулі призвели до 20 пожеж у населених пунктах біля кордону з Газою.

За 11 днів протистояння в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.