Монгольський дзюдоїст присвятив свою срібну медаль Олімпіади-2020 Ізраїлю

У фіналі турніру дзюдоїстів Олімпійських ігор-2020 у категорії до 81 кілограма зустрілися колишній іранський спортсмен Саїд Моллаї, що нині представляє Монголію, і Таканорі Нагасена з Японії.

Перемогу здобув господар Ігор.

Тим часом Моллаї свою медаль присвятив Ізраїлю, якому вдячний за підтримку.

"Спасибі Ізраїлю за хорошу енергію. Ця медаль також присвячена Ізраїлю. Я сподіваюся, що ізраїльтяни задоволені цією нагородою. Спасибі", - наводить слова Саїда Times of Israel.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2019 року в Токіо тренери іранської команди наказали Моллаї програти в півфінальній сутичці, щоб уникнути зустрічі з ізраїльським спортсменом Сагі Мукі у фіналі. Після цього спортсмен покинув батьківщину, переїхав до Німеччини, а тоді отримав монгольське громадянство.