"Манчестер Юнайтед" підтвердив перехід з "Реала" чемпіона світу

"Манчестер Юнайтед" на своєму офіційному сайті підтвердив перехід захисника "Реала" Рафаеля Варана.

Клуби вже домовилися про трансфер 28-річного чемпіона світу в складі збірної Франції.

Клубу з "Олд Траффорд" залишилося залагодити останні деталі особистого контракту Варана, а після проходження гравцем медогляду про його підписання оголосять офіційно.

Повідомляли, що за перехід Рафаеля МЮ заплатить близько 50 млн євро. За інформацією, Варан підпише з манкуніанцями контракт за схемою 4+1.

Варан виступав за "Реал" з 2011 року. У складі "Королівського клубу" він провів 359 матчів, забивши 17 м'ячів і віддавши вісім результативних передач.

Нагадаємо, перший гучний трансфер нинішнього міжсезоння "МанЮнайтед" здійснив 23 липня, підписавши вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо.