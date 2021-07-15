Втрата доходів "Реала" через коронавірус склала 300 млн євро

"Королівському клубу" все ж вдалося фінансовий рік закінчити з прибутком.

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Операційний дохід до відрахування основних коштів

При цьому в звіті наголошується, що клубу вдалося санувати ситуацію за рахунок системи різного роду заходів - реструктуризації наявної кредиторської заборгованості, зниження фонду заробітної плати (сумарно на 58 млн євро), зниження операційних витрат на 62 млн і продажі гравців на 175 млн євро.

Чиста вартість й співвідношення позикових і власних коштів

Незважаючи на значну втрату доходу, клуб зумів знизити свій чистий борг з 241 млн євро в сезоні-2019/20 до 46 млн.

Чистий долг й співвідношення долга/EBITDA

Станом на 30 червня 2021 року чистий капітал "Реала" становить 534 млн, а власні кошти - 122 млн.

Власні кошти

В цілому "Реал" закрив фінансовий рік-2020/21 з позитивним результатом в 874 тис. євро.