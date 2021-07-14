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Оприлюднено плівки, на яких президент "Реала" образив Роналду і Моуріньо

За інсайдерською інформацією, Кріштіану покинув "бланкос" 2018 року через розбіжності з Пересом.

Оприлюднено плівки, на яких президент "Реала" образив Роналду і Моуріньо
Флорентіно Перес і Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Напередодні іспанське видання El Confidential опублікувало аудіозаписи з відвертими висловлюваннями президента "Реала" Флорентіно Переса на адресу багатьох колишніх гравців клубу.

Зокрема, Перес сказав чимало неприємних слів про найкращого бомбардира в історії клубу Кріштіану Роналду і колишнього головного тренера Жозе Моуріньо.

"Він божевільний (Роналду, - LB.ua). Цей хлопець ідіот, хворий. Ви думаєте, що цей хлопець нормальний, але він ненормальний, інакше він не робив би всього того, що робить. Останню дурість, яку він зробив, бачив увесь світ. Як ви думаєте, чому він робить такі дурниці?" - цікавиться президент "Реала".

"Мендеш не керує ним. Те саме стосується і Моуріньо. Нульовий контроль. Навіть для інтерв'ю. Це люди з жахливим его, обидва розпещені, вони не бачать реальності, тому що обидва могли б заробити значно більше грошей, якби поводилися по-іншому. Ці двоє ненормальні, бо мова йде про великі гроші у сфері прав на зображення. З таким обличчям, з такою зухвалою манерою поведінки вони не подобаються нікому. Це антиреклама!" - зазначив Перес.

Додамо, що Жорже Мендеш є агентом Роналду і Моуріньо.

За інсайдерською інформацією, Кріштіану покинув "бланкос" 2018 року через розбіжності з Пересом. Гравця також образило, що клуб не підтримав його, коли виникли проблеми з іспанськими податковими органами.

Ці записи були зроблені 2012-го, коли Роналду і Моуріньо принесли команді перше за 4 роки чемпіонство Іспанії.

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