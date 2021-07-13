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УЄФА склав символічну збірну Євро-2020

У команду увійшло відразу п'ять чемпіонів Європи-2020.

Збірна Італії
Фото: EPA/UPG
Збірна Італії

Євро-2020 завершився тріумфом італійських футболістів.

Відтак УЄФА склав символічну збірну континентальної першості.

У список кращих потрапили відразу п'ять гравців "Скуадри Адзурри", ще три футболісти представляють фіналіста турніру - збірну Англії. Решту місць зайняли представники Данії, Іспанії та Бельгії.

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія);

Захисники: Кайл Вокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія);

Півзахисники: П'єр-Еміль Хейб'єрг (Данія), Жоржіньо (Італія), Педрі (Іспанія).

Нападники: Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія).

Раніше УЄФА назвав найкращого гравця фінального матчу Євро-2020, найкращого бомбардира і найкращого гравця Євро-2020.

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