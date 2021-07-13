Українського олімпійського чемпіона з гімнастики дискваліфікували на чотири роки за допінг

У січні Міжнародна федерація гімнастики (FIG) тимчасово відсторонила від змагань олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва. При цьому FIG не уточнила, за яке порушення і на який термін.

Напередодні сам лідер української збірної поінформував, що отримав дискваліфікацію на чотири роки.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація.

Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, який знайшли в моєму організмі, достатня для дискваліфікації мене на чотири роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - написав Верняєв у Facebook.

При цьому спортсмен акцентував, що тільки один тест дав позитивний результат, а всі решта - ні.

"Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі?

Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявності забороненої субстанції", - цікавиться Олег.

"Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати рук", - додав спортсмен.

Водночас Верняєв підкреслив, що рішення можна оскаржити в CAS і він буде боротися за своє повернення до змагань.

"Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Якщо рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано.

Уся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя, і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення Арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить усе по своїх місцях", - переконаний Верняєв.

"Дякую за підтримку всім, хто поруч зі мною в цей складний для мене період. Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Упевнений, що так буде і зараз", - додав Верняєв.

Нагадаємо, що коронним снарядом Верняєва є бруси. Саме на цьому снаряді він став олімпійським чемпіоном Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, а також чемпіоном світу-2014 у Наньніні.