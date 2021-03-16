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Всесвітня федерація спортивної гімнастики назвала два елементи на брусах на честь українця Пахнюка

Петро увійшов в історію спортивної гімнастики.

Всесвітня федерація спортивної гімнастики назвала два елементи на брусах на честь українця Пахнюка
Петро Пахнюк
Фото: Saudi Gazette

Всесвітня федерація спортивної гімнастики затвердила назви для двох нових елементів у вправах на паралельних брусах. Вони отримали імена "Пахнюк 1" і "Пахнюк 2" на честь дворазового чемпіона Європи Петра Пахнюка.

Український гімнаст, який є кавалером ордена Данила Галицького, виконав унікальні елементи на етапі Кубка виклику в Угорщині 2020 року.

У кваліфікації 29-річний українець показав сальто вперед з плечей у плечі, а у фіналі - сальто вперед з плечей у вис. У кодексі очок вони отримали порядкові номери 53-й і 54-й.

"Пахнюк 1".

"Пахнюк 2".

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