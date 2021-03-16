Фото: "Дніпро-1" Олександр Кілик

Жахливий епізод стався в товариському матчі юніорської команди "Дніпро-1" U-19 і "Скорука" з Томаківки (Дніпропетровська область), який пройшов на спортивній базі в Придніпровську.

Травму отримав 18-річний півзахисник дніпрян Олександр Кілик, на якого двома ногами налетів захисник "Скорука" Олексій Пінчук.

Юному гравцеві в лікарні поставили діагноз: розрив задньої хрестоподібної зв'язки і імпресійний перелом виступів великогомілкової і стегнової кісток. У результаті хавбек може навіть завершити кар'єру.

"Футболіст "Скорука" йде у жорсткий підкат і завдає жахливої травми супернику. Ніхто мене не переконає, що це ненавмисно. Це товариська гра. Людині могли зламати кар'єру. І невідомо, як воно закінчиться. Я не зрозумію, якщо відповідні органи не відреагують на цей епізод. Це реальний бандитизм на футбольному полі", - написав футбольний журналіст Ігор Циганик.

Клуб "Скорук" публічно попросив пробачення.

"ФК "Скорук" і гравець команди Олексій Пінчук глибоко жалкують про те, що трапилося, і приносять свої вибачення Олександру Кілику. На жаль, цей момент вже не можна відмотати назад, проте цей епізод стане серйозним уроком і для Олексія Пінчука, і всього нашого клубу. ФК "Скорук" готовий фінансово допомогти Олександру в лікуванні та реабілітації внаслідок травми, отриманої ним під час гри. Хочеться побажати йому швидкого одужання та повернення на футбольне поле", - йдеться в заяві клубу.