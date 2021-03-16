Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
ГоловнаСпорт

Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі

Договір передбачає також матч-реванш.

Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі
Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі
Фото: boxingscene.com

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24–1, 22 КО) і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) підписали угоду про проведення двох боїв.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн, що представляє інтереси Джошуа.

"Незабаром всі сторони офіційно підтвердять цю угоду. Ми доклали чимало зусиль, щоб домовитися про проведення боїв. У нас були конкуруючі промоутери і боксери. Радий, що найскладніше вже позаду", - цитує Гірна ESPN.

"Упевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його нескладно буде продати. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. На нас чекає найбільший бій і одна з найбільших спортивних подій у світі. Це стане великою перемогою для країни, яка захоче показати себе", - переконаний промоутер.

Дати та місця проведення боїв ще не визначені. Планується, що обидва поєдинки відбудуться цього року.

Нагадаємо, що 12 грудня минулого року Джошуа успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва.

У свою чергу, Ф'юрі востаннє виходив у ринг в лютому 2020 року, коли в поєдинку проти Деонтея Вайлдера відібрав у американця титул чемпіона WBC.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також