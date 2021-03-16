Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24–1, 22 КО) і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) підписали угоду про проведення двох боїв.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн, що представляє інтереси Джошуа.

"Незабаром всі сторони офіційно підтвердять цю угоду. Ми доклали чимало зусиль, щоб домовитися про проведення боїв. У нас були конкуруючі промоутери і боксери. Радий, що найскладніше вже позаду", - цитує Гірна ESPN.

"Упевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його нескладно буде продати. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. На нас чекає найбільший бій і одна з найбільших спортивних подій у світі. Це стане великою перемогою для країни, яка захоче показати себе", - переконаний промоутер.

Дати та місця проведення боїв ще не визначені. Планується, що обидва поєдинки відбудуться цього року.

Нагадаємо, що 12 грудня минулого року Джошуа успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва.

У свою чергу, Ф'юрі востаннє виходив у ринг в лютому 2020 року, коли в поєдинку проти Деонтея Вайлдера відібрав у американця титул чемпіона WBC.