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Лише половина вболівальників "Реала" виступає за повернення Роналду

У голосуванні взяли участь понад 116 тисяч осіб.

Лише половина вболівальників "Реала" виступає за повернення Роналду
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду цього літа може покинути туринську команду, і за чутками, одним з варіантів є повернення в "Реал".

Утім фанати "бланкос" не надто задоволені такими перспективами.

Видання AS провело опитування з приводу ймовірного повернення Роналду на "Сантьяго Бернабеу", і тільки 53% прихильників мадридського клубу були б раді цьому. Трохи більше ніж 46% ставляться негативно.

У голосуванні взяли участь понад 116 тисяч осіб.

У свою чергу, головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не виключив повернення Кріштіану до Мадрида.

"Так, усе може бути. Ми знаємо Кріштіану, знаємо його особистість і пам'ятаємо все, що він зробив для команди. Зараз він гравець "Ювентуса", ми повинні поважати це. Подивимося, як складеться майбутнє. Мені пощастило тренувати його, і Кріштіану дуже вразив мене. Просто зараз він допомагає іншій команді", - наводить слова Зідана Sky Sport Italia.

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