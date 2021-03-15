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Жіноча збірна України з фехтування на шаблях уперше в історії пропустить Олімпіаду

Наша команда не змогла відібратися на кваліфікаційному турнірі.

Ольга Харлан
Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан

Напередодні в Будапешті завершився перший за більш ніж рік етап Кубка світу з фехтування на шаблях. За його підсумками жіноча збірна України посіла лише 8-ме місце, повідомляє xsport.ua.

Такий результат не дозволив українкам отримати ліцензію на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Після завершення Кубка світу Україна у світовому рейтингу займає 6-те місце. А найкращою європейською командою, яка не входить у топ-4, стала Угорщина.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях не кваліфікована на Олімпіаду вперше в історії.

У 2016 році команда завоювала "срібло" Олімпіади в командній шаблі, а у 2008-му - "золото".

Єдиною українською шаблісткою на Олімпіаді-2020 буде Ольга Харлан, яка гарантувала свій виступ високою позицією в рейтингу FIE.

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