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Роналду побив історичний рекорд Пеле: легендарний бразилець привітав із цим португальця

"Ювентус" залишився в гонці за лідером.

Роналду побив історичний рекорд Пеле: легендарний бразилець привітав із цим португальця
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Після бляклого виступу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Порту" і на тлі чуток про продаж форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду в рамках матчу 27-го туру Серії А проти "Кальярі" дав гідну відповідь.

36-річний португалець оформив хеттрик і допоміг команді здобути перемогу - 3:1.

При цьому Кріштіану встановив історичне досягнення.

Роналду досяг позначки 770 голів за кар'єру - він побив рекордний показник Пеле. Легендарний бразилець першим привітав португальця з досягненням.

"Кріштіану, життя - це сольний політ. У кожного свій шлях. І який же гарний твій! Я захоплююся тобою. Мені подобається дивитися, як ти граєш. Це ні для кого не секрет", - написав Пеле в Instagram.

"Прийми мої вітання з тим, що побив мій рекорд за кількістю голів в офіційних матчах. Я шкодую тільки про те, що сьогодні не можу обійняти тебе. Але я з великою радістю публікую цю фотографію на твою честь. Вона символізує багаторічну дружбу", - написав "Король футболу".

Роналду прийняв вітання і відповів Пеле.

"Останні кілька тижнів ЗМІ були наповнені новинами і статистикою, які стверджували, що я - кращий бомбардир в історії футболу і що я перевершив Пеле з його 757 голами в офіційних матчах. Я вдячний за це - але зараз час пояснити, чому я не визнавав рекорду до цього моменту", - заявив Кріштіану.

"Я нескінченно і цілком захоплююся містером Едсоном Арантісем ду Насіменту. Крім того, мені подобається футбол середини XX століття. Тому я вважав, що він забив 767 голів. Я також вважав офіційними його 9 м'ячів за збірну штату Сан-Паулу, а також єдиний за збірну збройних сил Бразилії.

Світ змінився з тих часів, футбол - теж, але це не означає, що ми маємо право просто стерти історію у своїх інтересах", - зазначив CR7.

"Сьогодні, коли я досяг позначки 770 голів в офіційних матчах за професійну кар'єру, в першу чергу я звертаюся до Пеле.

У всьому світі немає футболіста, який не зростав би, слухаючи історії про його ігри, голи і досягнення. Я не виняток. Ось чому мене переповнюють радість і гордість. Я досяг мети, яка вивела мене на перше місце в списку кращих бомбардирів за всю історію футболу. Я перевершив рекорд Пеле. Я і мріяти про це не міг, коли зростав на Мадейрі.

Спасибі всім, хто розділив цей прекрасний шлях зі мною. Моїм одноклубникам, суперникам, любителям цієї чудової гри по всьому світу. І перш за все я дякую сім'ї і близьким друзяс. Повірте: я не зробив би це без вас. Я з нетерпінням очікую нових матчів і викликів! Нових рекордів і трофеїв! Повірте, ця історія ще далека від завершення.

Майбутнє настане завтра. Ще так багато треба виграти з "Ювентусом" і збірною Португалії! Приєднуйтесь до мене на цьому шляху! Вперед", - підсумував Роналду.

Огляд матчу "Кальярі" - "Ювентус".

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