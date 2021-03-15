Після бляклого виступу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Порту" і на тлі чуток про продаж форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду в рамках матчу 27-го туру Серії А проти "Кальярі" дав гідну відповідь.
36-річний португалець оформив хеттрик і допоміг команді здобути перемогу - 3:1.
При цьому Кріштіану встановив історичне досягнення.
Роналду досяг позначки 770 голів за кар'єру - він побив рекордний показник Пеле. Легендарний бразилець першим привітав португальця з досягненням.
"Кріштіану, життя - це сольний політ. У кожного свій шлях. І який же гарний твій! Я захоплююся тобою. Мені подобається дивитися, як ти граєш. Це ні для кого не секрет", - написав Пеле в Instagram.
Роналду прийняв вітання і відповів Пеле.
"Останні кілька тижнів ЗМІ були наповнені новинами і статистикою, які стверджували, що я - кращий бомбардир в історії футболу і що я перевершив Пеле з його 757 голами в офіційних матчах. Я вдячний за це - але зараз час пояснити, чому я не визнавав рекорду до цього моменту", - заявив Кріштіану.
"Я нескінченно і цілком захоплююся містером Едсоном Арантісем ду Насіменту. Крім того, мені подобається футбол середини XX століття. Тому я вважав, що він забив 767 голів. Я також вважав офіційними його 9 м'ячів за збірну штату Сан-Паулу, а також єдиний за збірну збройних сил Бразилії.
Світ змінився з тих часів, футбол - теж, але це не означає, що ми маємо право просто стерти історію у своїх інтересах", - зазначив CR7.
У всьому світі немає футболіста, який не зростав би, слухаючи історії про його ігри, голи і досягнення. Я не виняток. Ось чому мене переповнюють радість і гордість. Я досяг мети, яка вивела мене на перше місце в списку кращих бомбардирів за всю історію футболу. Я перевершив рекорд Пеле. Я і мріяти про це не міг, коли зростав на Мадейрі.
Спасибі всім, хто розділив цей прекрасний шлях зі мною. Моїм одноклубникам, суперникам, любителям цієї чудової гри по всьому світу. І перш за все я дякую сім'ї і близьким друзяс. Повірте: я не зробив би це без вас. Я з нетерпінням очікую нових матчів і викликів! Нових рекордів і трофеїв! Повірте, ця історія ще далека від завершення.
Майбутнє настане завтра. Ще так багато треба виграти з "Ювентусом" і збірною Португалії! Приєднуйтесь до мене на цьому шляху! Вперед", - підсумував Роналду.