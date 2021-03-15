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У поєдинку за титули WBA і WBC боксери встановили рекорд дивізіону, викинувши на двох 2529 ударів

Хуан Франсиско Естрада і Роман Гонсалес відмахалися на славу.

У поєдинку за титули WBA і WBC боксери встановили рекорд дивізіону, викинувши на двох 2529 ударів
Хуан Франсиско Естрада
Фото: boxingscene.com

У поєдинку першої легкої ваги у Далласі (штат Техас, США) між чемпіоном WBC мексиканцем Хуаном Франсиско Естрадою і чемпіоном WBA Романом Гонсалесом з Нікарагуа зафіксовано рекорд за кількістю викинутих ударів у дивізіоні - 2529, що в середньому склало 1,17 удару за секунду бою.

Після 12 раундів окремим рішенням суддів переміг Естрада: 117-111, 115-113 і 113-115.

Таким чином, 30-річний мексиканець об'єднав чемпіонські пояси.

При цьому нікарагуанець викинув більше ударів, ніж його суперник - 1317 проти 1212.

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