У поєдинку першої легкої ваги у Далласі (штат Техас, США) між чемпіоном WBC мексиканцем Хуаном Франсиско Естрадою і чемпіоном WBA Романом Гонсалесом з Нікарагуа зафіксовано рекорд за кількістю викинутих ударів у дивізіоні - 2529, що в середньому склало 1,17 удару за секунду бою.

Після 12 раундів окремим рішенням суддів переміг Естрада: 117-111, 115-113 і 113-115.

Таким чином, 30-річний мексиканець об'єднав чемпіонські пояси.

При цьому нікарагуанець викинув більше ударів, ніж його суперник - 1317 проти 1212.