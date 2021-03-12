За наступний бій Ломаченку пропонують семизначну суму

Проти ексчемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC у ринг може вийти Девін Гейні.

Батько чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC Девіна Гейні (25-0, 15 КО) Білл розповів про можливий бій свого сина проти ексчемпіона світу за версією WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

"Увесь світ побачить, що ми зробимо в рингу з Ломаченком, якщо він прийме бій у травні. У мене була розмова з нашим промоутером Едді Гірном. І я знаю, що ми запропонуємо незабаром Ломаченку семизначний гонорар за те, щоб він бився з Гейні на стримінгу DAZN. Подивимося, що він скаже у відповідь", - цитує Гейні-старшого vringe.com.

"Чутки про сутичку з Лінаресом? Так, угода була, але потім почалася перестрілка Василя і Девіна в соцмережах. Ломаченко першим заявив про бажання битися з Девіном. Одразу ж після цього я зв'язався з Едді. Він повинен зробити все, щоб цей бій відбувся наступним.

Ломаченко - великий боєць. Девін давно мріє зустрітися з ним. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі", - категоричний Гейні.

"Безумовно, Лома - наш пріоритет. Не слухайте, що кажуть ЗМІ. Слухайте, що каже Ломаченко. А він сказав, що готовий битися в травні. І він відповість за свої слова. Гірн незабаром зробить офіційну пропозицію промоутеру українця Бобу Аруму. А з його менеджером Егісом Клімасом ми вже і так не раз спілкувалися. Досить розмов, пора діяти", - зазначив Білл Гейні.

Додамо, що українець не бився з жовтня минулого року, коли програв Теофіму Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Гейні торік успішно захистив свій чемпіонський титул, перемігши за очками Юріоркіса Гамбоа.