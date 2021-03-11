Стадія 1/8 фіналу турніру в Досі виявилася знаковою для любителів тенісу. Саме в столиці Катару на корт повернувся експерша ракетка світу Роджер Федерер.

39-річний швейцарець у трьох сетах переміг британця Дена Еванса - 7:6 (10-8), 3:6, 7:5.

Нагадаємо, через травму коліна екслідер світового рейтингу не грав в офіційних матчах із 30 січня минулого року, коли він поступився у фіналі Australian Open Новаку Джоковичу - 6:7, 4:6, 3:6.

У чвертьфіналі турніру в Досі, 12 березня, Федерер зіграє з грузином Ніколозом Басилашвілі.

Highlights матчу Федерер - Еванс.